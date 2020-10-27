2020/10/27 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرفع جلسته الـ15 ويعقد جلسة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع النور نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/27 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الـ15 ويعقد جلسة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته الـ15 ويعقد جلسة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).