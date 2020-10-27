المالية تصدر بياناً بشأن شريحة المتقاعدين

2020/10/27 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن شريحة المتقاعدين.وقال بيان صادر عن الصندوق تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلسه عقد اجتماعا دورياً بمقر وزارة المالية برئاسة اياد محمود هادي رئيس هيئة التقاعد الوطنية (رئيس مجلس الادارة) وعضوية كل من الانسة طيف سامي مدير عام …

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