محدث.. ارتفاع الذهب عند التسوية مع هبوط الدولار

2020/10/27 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عندد تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر الدولار الأمريكي وسط ترقب تطورات كورونا.

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