لاعبو برشلونة يرفضون حضور اجتماع الإدارة بشأن تخفيض الرواتب

2020/10/27 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن عدد من لاعبي برشلونة، رفضوا حضور اجتماع مجلس إدارة النادي خلال الأيام الماضية، لمناقشة تخفيض الرواتب.

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