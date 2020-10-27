مجلس النواب يُصوت على مقترح تعديل قانون كلية الشرطة

2020/10/27 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠.

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