البرلمان يُصوت على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة

2020/10/27 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠”.

وكان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، افتتح، اليوم الثلاثاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (16) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة.

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