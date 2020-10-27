البرلمان يُصوت على مشروع قانونين

2020/10/27 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، في جلسته الـ 16 ،اليوم الثلاثاء، على مشروع قانونين.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية”.

واضاف المصدر، “كما صوت مجلس النواب، على مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة.

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