نائب يؤكد تقديم مقترحات إلى الحكومة لتعظيم الايرادات بدلاً من التوجه للإقتراض

2020/10/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، حنين القدو، اليوم الثلاثاء (27-10-2020)، تقديم عشرات المقترحات لتعظيم الايرادات وانهاء الحاجة للاقتراض لتأمين النفقات الاساسية.وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية وعدد من النواب، قدموا عشرات المقترحات لتعظيم الايرادات وانهاء الحاجة للاقتراض لتأمين النفقات الاساسية، الى الحكومة العراقية، لكن لا يوجد اي تجاوب حكومي مع هذه المقترحات والحلول حتى الآن، والتي يمكن ان تكون حل حقيقي للأزمة التي يمر بها العراق حالياً".وبين قدوان "السياسية المالية للحكومة العراقية، غير واضحة وهذا ما يعمق الأزمة ولا يحلها، خصوصاً ان حل الأزمة يتطلب عملا برلمانيا – حكوميا".

ونشر صندق النقد الدولي، الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، تقريراً تحدث فيه عن توقعاته بشأن وضع الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ليشير من خلاله إلى أن العراق وفي ظل تراجع أسعار النفط وإنتاجه، فان البيانات المتاحة تشير إلى انهيار الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2020 بنسب تصل إلى 50%.

تقبل ذلك، وقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، استمرار الازمة الاقتصادية في العراق إلى العام المقبل، فيما شدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة بناء الهندسة المالية للدولة.وقال عبد الرحمن المشهداني، "استبعد مسألة افلاس العراق بالكامل، لان العراق بلد يمتلك الكثير من الموارد والكثير من القدرات وقادر على تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة".وأضاف المشهداني، أن "الازمة الاقتصادية الخانقة، من المتوقع ان تمتد إلى العام المقبل، نظرا لتوقعات استمرار انخفاض أسعار النفط بين 40 و35 دولار لبرميل النفط الواحد".وشدد الخبير الاقتصادي على ان "الحكومة مطالبة بإعادة بناء الهندسة المالية للدولة من جديد، وضغط النفقات، وإيقاف النفقات غير المبررة والتي تكلف الموازنة 10 مليون دولار، وبعضها تذهب الى الموظفين الفضائيين الذي يصل عديدهم مع متعددي الرواتب الى 500 الف وفق ما تؤكده الحكومة".

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