إسقاط دستور بينوشيه ومستقبل التحول الديمقراطي في تشيلي - رضي السماك

2020/10/27 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك أسفر الاستفتاء الشعبي الذي جرى قبل أيام في تشيلي عن انتصار ساحق للقوى الوطنية واليسارية والديمقراطية والشعبية التي صوتت الغالبية العظمى معها من الناخبين لالغاء الدستور الموروث من عهد الدكتاتور الراحل اوغستو بينوشيه ؛ ومن أجل دستور جديد يلائم الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة لصالحها ، وبخاصة المنحدرة من طبقات العمال والفلاحين والطبقة الوسطى وسائر الفئات المهمشة والفقيرة .



وكانت ......





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