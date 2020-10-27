مجلس النواب يفتتح جلسة جديدة

2020/10/27 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة التي بدأ عقدها مساء اليوم الثلاثاء، وفتح جلسة جديدة لاكمال جدول اعمال الجلسة.

وقال عضو المجلس النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس رفع الجلسة 15 بعد ان اتم عددا من فقرات جدول الاعمال وافتتح جلسة جديدة لاكمال جدول الاعمال، مشيرا الى ان المجلس صوت في الجلسة الـ 15، على تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

واضاف النائب حسن آلي ان المجلس صوت في الجلسة الجديدة على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن انشاء تحالف للاراضي الجافة، كما صوت على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة.

وأشار النائب حسن آلي الى ان المجلس مستمر بعقد جلسته حتى لحظة اعداد هذا الخبر.

يذكر ان مجلس النواب بدأ جلسته مساء يوم الثلاثاء بحضور 170 نائبا وبرئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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