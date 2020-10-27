وزير الثقافة يصدر كتاب صوت الارض

2020/10/27 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقيم المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة السليمانية مراسيم خاصة لاصدار كتاب لوزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان محمد حمه سعيد.

المراسيم تقام يوم 1/11/2020، في معرض امنه سوركه الوطني حيث سيتم التعريف بالكاتب الذي يحمل عنوان (ده‌نگی خاك) أي صوت الارض، وهو يتألف من مجلدين، وعبارة عن مذكرات لوزير الثقافة بين العامين 1976 و2000، يستعرض فيه مذكراته كبيشمركة وقائد عسكري.

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