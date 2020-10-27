2020/10/27 | 21:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، كتابا عاجلا للجامعات كافة بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، إن "جهاز الإشراف والتقويم العلمي وجه كتابا عاجلا للجامعات كافة لتهيئة الأقسام الداخلية التابعة لها وتوفير المستلزمات الضرورية لسكن الطلبة الذين سيباشرون دراستهم في الأول من تشرين الثاني المقبل".

وأضاف العبودي، أنه "تم التأكيد على مراعاة إجراءات السلامة حسب التوصيات الصحية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توجه كتابا عاجلا للجامعات كافة بشأن طلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توجه كتابا عاجلا للجامعات كافة بشأن طلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).