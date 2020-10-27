اجتماع لبحث تقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين

2020/10/27 | 21:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة التابع لوزارة المالية، الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة سبل وآليات الارتقاء بمستوى عمله بما يضمن تقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين.

وذكر بيان صادر عن الصندوق تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، ان "مجلسه عقد اجتماعا دوريا بمقر وزارة المالية برئاسة اياد محمود هادي رئيس هيئة التقاعد الوطنية (رئيس مجلس الادارة) وعضوية كل من الانسة طيف سامي مدير عام دائرة الموازنة، وبعضوية كل من مدراء عامين في وزارة الداخلية، و دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وممثل البنك المركزي العراقي و وزارة التخطيط ، ومدير عام مصرفي الرافدين و الصناعي".

واضاف، انه تم "استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال الصندوق وتقييم اداءه، اضافة الى مناقشة سبل وآليات الارتقاء بمستوى عمله بما يضمن تقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين كافة خاصة في ظل الازمة المالية الراهنة والتأكيد على حماية هذة الشريحة من تداعياتها".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد اكد في وقت سابق حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود.

ا.ح

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