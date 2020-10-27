2020/10/27 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تمتلك هواتف آيفون “زرا” سريا يجعل التحكم في الجهاز أسهل بكثير وربما لم يعرف المستخدمون أبدا بوجوده .

وفي تحديث برنامج iOS 14 الجديد، كشفت آبل عن زر مخفي كان تحت أطراف أصابع المستخدمين طوال الوقت.

ويطلق على الزر اسم “Back Tap” يسمح للأشخاص بالتحكم في هواتفهم عن طريق النقر على الجزء الخلفي من الجهاز.

ويمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق الإعدادات الخاصة بالهاتف، وستوفر العديد من الميزات الجديدة التي يمكن التحكم فيها إما بضغطة مزدوجة أو ثلاثية.

وسواء اختار المستخدمون نقرة مزدوجة (Double Tap) أو ثلاثية (Triple Tap)، فإن الخيارات تتضمن استخدام الحيلة لالتقاط لقطات شاشة (screenshots) ورفع صوت الموسيقى وخفضه.

وسيتمكن الأشخاص أيضا من استخدام الميزة المفيدة لتضخيم الأغاني وتمريرها وتبديلها.

وعلى سبيل المثال، لاستخدام الحيلة لالتقاط لقطة شاشة، ما عليك سوى النقر على الجزء الخلفي من جهاز الآيفون مرتين.



وسيتم إرسال الصورة بعد ذلك مباشرة إلى تطبيق الصور في الهاتف كما هو معتاد.

ولتشغيل الميزة، توجه إلى الإعدادات، ثم عليك اختبار “عام” (General) وتحديث البرنامج على جهاز آيفون الخاص بك للتحقق من أي تحديثات برامج.

وإذا كان متاحا، انقر فوق تحديث iOS 14 وقم بتنزيله وانتظر حتى يقوم الجهاز بتثبيته وطرح أي شيء جديد.

ويجب إعادة تشغيل جهاز آيفون تلقائيا وكل ما يتبقى هو التوجه إلى الإعدادات لتشغيل الخدعة.

وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، ثم مرر لأسفل وانقر على “إمكانية الوصول” (Accessibility) ثم انقر على “اللمس” (Touch).

ومن هنا، قم بالتمرير لأسفل إلى Back Tap واختر إما نقرة مزدوجة (Double Tap) أو ثلاثية (Triple Tap).



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آيفون يحتوي على زر لا يعلم المستخدمون بوجوده) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آيفون يحتوي على زر لا يعلم المستخدمون بوجوده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).