2020/10/27 | 21:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيري علي قبل ستة أعوام حدثت حرب مع داعش او ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” في بعض المحافظات ومنها نينوى، كـأكبر محافظة استهدفت من قبل الداعش، نزحت نسبة كبيرة من سكانها نحو المحافظات الأخرى داخل العراق أو الى دول أخرى، بنسبة ثمانين في المائة، وآخرين اصبحوا كـالعدو، فجروا ونهبوا مناطق سهل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الحكومتين متابعة ملف المناطق المتضررة، وعدم ربطها بأزماتها السياسية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على الحكومتين متابعة ملف المناطق المتضررة، وعدم ربطها بأزماتها السياسية والاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).