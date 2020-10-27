2020/10/27 | 21:26 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خيري علي قبل ستة أعوام حدثت حرب مع داعش او ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” في بعض المحافظات ومنها نينوى، كـأكبر محافظة استهدفت من قبل الداعش، نزحت نسبة كبيرة من سكانها نحو المحافظات الأخرى داخل العراق أو الى دول أخرى، بنسبة ثمانين في المائة، وآخرين اصبحوا كـالعدو، فجروا ونهبوا مناطق سهل …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الحكومتين متابعة ملف المناطق المتضررة، وعدم ربطها بأزماتها السياسية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الحكومتين متابعة ملف المناطق المتضررة، وعدم ربطها بأزماتها السياسية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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