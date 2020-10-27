2020/10/27 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/عبر الفنان العراقي سيف نبيل ، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة “لو” الذى طرحها منذ نحو شهرين تقريبا ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، وهى من ألحانه، و كلمات علي البدر وتوزيع عمر صباغ.



ووجه نبيل ، رسالة شكر لجمهوره ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، بعد ما نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وصول أغنيته “لو” لـ 25 مليون مشاهدة..



سيف نبيل يوجه رسالة لجمهوره وكالة الصحافة المستقلة.

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