نواب كرد: أحزاب تستخدم مجلس أمن كردستان لخلق أزمات بالاقليم وعلى الرئاسات الثلاث منعها {وثيقة}

2020/10/27 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب نواب كرد الرئاسات الثلاث وبعثة الأمم المتحدة في العراق بمنع استخدام أحزاب حاكمة في اقليم كردستان مجلس الأمن في كردستان "لخلق أزمات بالاقليم".

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