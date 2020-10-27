خمس انتصارات وعشرون هدفاً حصيلة الجولة الاولى من الدوري العراقي

2020/10/27 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز لموسم 2020-2021 ، وذلك بحضور مباراة الإيجابي في مباراة فريق القاسم ونفط ميسان بالتعادل بثلاثة أهداف ، وتحسب التعادل السلبي حاضراً في مباراة زاخو والكرخ.

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