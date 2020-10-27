نواب كرد يحذرون الرئاسات الثلاث والامم المتحدة من حادثة خطيرة في الاقليم

2020/10/27 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أعضــــاء مجلـــــس النـــــواب العراقــــي عن المحافظــــات المختلفة في إقلــــــيم كردستــــان، اليوم الثلاثاء، الرئاسات الثلاث، والامم المتحدة، الى منع استخدام مجلس الامن واستخبارات كردستان من قبل الاحزاب الحاكمة في الاقليم التي تهدف الى خلق الازمات والصراعات الداخلية في الاقليم.

وادناه نص الرسالة:-

فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم

دولة رئيس الوزراء المحترم

سيادة رئيس مجلس النواب المحترم

مستشار امن القومي المحترم

سكرتير الامم المتحدة المحترم

بعد التحية والسلام :

نحن عـــدد من أعضــــاء مجلـــــس النـــــواب العراقــــي عن المحافظــــات المختلفة في إقلــــــيم كردستــــان

نود ابلاغكم قبل وقوع حادثة خطيرة في اقليم كردستان , وهو استخدام مجلس امن كردستان لخلاف حزبي و شخصي وتكميم اصوات غير راضيه عن اداء الحكومة في الاقليم ,

يوم امس وتحت ضغط اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس امن كردستان نشروا بيان باسم مجلس الامن بانهم ابطلوا عمليتين ارهابيتين في محافظات اربيل و دهوك واتهموا بعض جهات المختلفة منهم بعض النشطاء المدنيين يعيشون خارج اقليم كردستان كذلك بيان مجلس الامن في اقليم كردستان كانت دون اي دليل,

حيث ادى هذا البيان الى نشر الذعر والخوف بين المواطنين نود ان نبين لكم بان مجلس الامن في اقليم كردستان تأسس في سنة 2011 حسب قانون رقم ٤ في برلمان كردستان ويوجد لديهم خمسة اعضاء احدهم مستشار يترأس المجلس وتابع الى رئاسة اقليم كردستان , لكن منذ سنة كاملة لا وجود للمستشار في المجلس بسبب خلافات وصراعات داخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و بوضوح اكثر ( بين رئيس اقليم كردســتان نيجيرفان برزاني و رئيس الحكومة مسرور برزاني )

بعد بيان يوم امس ثلاثة من اعضاء مجلس الامن في الاقليم كل من ( مؤسسة زانياري ومديرية الاسايش العامة في كردستان و مسؤول استخبارات البيشمركة ) باسم مجلس الامن نشروا بيان اخر بانه بيان يوم امس بتاريخ ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ نشر دون علمهم ولا يوجد اي هجمة ارهابيه في مناطق اربيل و دهوك

نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي و شعورنا بالمسؤولية امام المواطنين في اقليم كردستان و نطالب من حضراتكم ان تمنعوا استخدام مجلس الامن واستخبارات كردستان من قبل الاحزاب الحاكمة التي تهدف الى خلق الازمات والصراعات الداخلية في الاقليم

مع وافر الاحتـــــــــــــرام والتقدير …

النائب د.



يوسف محمد صادق

النائب د.



غالب محمد علي

النائب د.



ريبوار كريم محمود

النائب احمد حمه رشيد

النائب يسرى رجب كمر

النائب سه ركه وت لطيف شمس الدين

النائب هوشيار عبدالله فتاح

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