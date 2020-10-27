البرلمان يرفع جلسته الـ15 ويفتتح جلسة جديدة

2020/10/27 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، أعمال الجلسة رقم 16، بعدما رفع الجلسة رقم 15 التي عقدت اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، افتتح أعمال الجلسة رقم 16، ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة النيابية الرابعة".

وأضاف البيان، أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية، كما صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة".

وتابع، أن "الجلسة شهدت أيضا التصويت على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000، فيما أنهى البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo الموقعة في ستوكهولم عام 1967".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، افتتح مجلس النواب جلسته رقم 15 برئاسة الكعبي وبحضور 170 نائبا.

وشهدت هذه الجلسة، بحسب بيان صادر من الدائرة الإعلامية للبرلمان، "التصويت على قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم 5 لسنة 2018".

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