وزير الصحة العراقية: سيتم استخدام لقاح كورونا لأربعة أجزاء من المواطنين

2020/10/27 | 21:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن وزير الصحة والبيئة العراقية أنه مع وصول لقاح فيروس كورونا، سيتم استخدامه لأربعة أجزاء من سكان العراق.أعلن وزير الصحة العراقية “د.حسن التميمي” في تصريح صحفي، أن “الذين يستخدمون لقاح كورونا بعد الموافقة عليه ووصوله إلى العراق هم أربعة أجزاء من السكان، من بينهم من هم فوق الخمسين من …

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