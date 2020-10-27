مجمع دوگري أقل مجمعات شمال شنكال من حيث عودة الأهالي وتوفير الخدمات

2020/10/27 | 21:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله بعد مرور حوالي ست سنوات على غزو تنظيم داعش الأرهابي لقضاء شنگال غربي محافظة نينوى، وتشرد أهالي القضاء إلى مناطق في إقليم كُردستان وسوريا والكثير من الدول الأوروبية، قد بدأ البعض منهم وخاصةً الساكنين في مخيمات إقليم كُردستان بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية.فقد شهدت مجمعات قضاء شنگال في …

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