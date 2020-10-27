البرلمان ينهي قراءة ومناقشة عدة قوانين

2020/10/27 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] انهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، مساء الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس بشير الحداد قراءة ومناقشة عدة قوانين.

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