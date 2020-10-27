القبض على ثمانية “إرهابيين” في نينوى

2020/10/27 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثمانية من عناصر تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين، ألقى القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية، في مناطق وأحياء (موصل الجديدة ورجم حديد والتأميم والزهراء) في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل”.

وأضاف البيان، “اثنين من بينهم كانا يعملان في ما تسمى الحسبة والاخر كان يعمل في ما تسمى الأمنية، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة الفرقان خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”، مبيناً أنهم “كانوا يحملون مستمسكات ثبوتية مزورة”.

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