لجنة الشباب والرياضة تبدي امتعاضها من عدم منح حقوق الدوري الممتاز لشبكة الاعلام العراقي

2020/10/27 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

ابدت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان العراقي اليوم الثلاثاء،(27 تشرين الاول 2020)، امتعاضها لعدم منح شبكة الاعلام العراقية حقوق نقل مباريات الدوري الكروي الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" لجنة الشباب والرياضة تبدي امتعاضها الشديد من تاخر بث مباريات دوري كرة القدم العراقي من خلال قناة العراقية الرياضية ، وتقدر اللجنة صبر الجماهير الرياضية لحسم موضوع نقل مباريات الدوري الممتاز على العراقية الرياضية باعتبارها قناة تملك الامكانيات التي تمكنها من اضافة فقرات رياضية وبرامج متخصصة بالدوري".

واضافت،إن:" لجنة الشباب والرياضة التي تفاجأت بعدم اعطاء حقوق النقل لشبكة الاعلام العراقية وحاولت ارسال الكتب الرسمية الى رئيس الوزراء من اجل التدخل شخصيا لحل الاشكال مابين الشركة الحاصلة على حقوق النقل وبين القناة العراقية الرياضية، تكرر مطالبتها بهذا الشأن الى جانب دعوة السيد رئيس شبكة الاعلام العراقية بالسعي شخصيا لحسم الامر".

وبينت:" تود اللجنة تنبيه جميع الاطراف المعنية بان ماحصل لايصب بمصلحة الجماهير الرياضية التي ترغب بمشاهدة المباريات بشكل منتظم ومتابعة انديتها ونجومها الرياضيين، وتضمنت رسالة اللجنة الى رئيس الوزراء التاكيد على ان جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا يتمثل بعدم السماح للجماهير بدخول الملاعب مما يتطلب اقناعهم واغلبهم من الشباب المتحمسين لمشاهدة فرقهم بالجلوس في المنازل ونقل مباريات الدوري الكروي بشكل مباشر".

واوضحت:" وفي حال تعثر حل هذه الاشكالات البسيطة فسنشاهد الجماهير الرياضية على ابواب الملاعب وهذا يسبب احراجا كبيرا للاجهزة الامنية ، وتامل اللجنة ان يتادرك الجميع الخطأ الذي وقعوا فيه وان لايتكرر مستقبلا حتى يتم التعامل بشكل سلس مع حاجات الجماهير الرياضية وتلبية رغباتهم المشروعة بمتابعة مباريات دوري الكرة".

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