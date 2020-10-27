مجلس النواب يرفع جلسته الى مساء غد الاربعاء

2020/10/27 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء..يتبع

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