2020/10/27 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، مساء الثلاثاء، برئاسة بشير الحداد ناب رئيس المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء القراءة الأولى لمقترح تعديل لقانون اصلاح النزلاء والمودعين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء القراءة الأولى لمقترح تعديل لقانون اصلاح النزلاء والمودعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).