2020/10/27 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات الجولة من الدوري العراقي الممتاز، التي أقيمت على مدار 3 أيام.



وشهدت الجولة فوز 5 فرق هي نفط الوسط على السماوة (5-1)، والقوة الجوية على الكهرباء، والديوانية على النجف (1-0)، والنفط على الصناعات الكهربائية، وأربيل على بغداد (2-0).



فيما انتهت 5 مباريات بنتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى وكالة الصحافة المستقلة.

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