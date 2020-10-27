2020/10/27 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

405 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، الثلاثاء، اصابة اكثر من عشرين عضوا في البرلمان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ودعت فائق في مستهل جلسة برلمان كوردستان، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، اعضاء البرلمان الى وضع الكمامات، مؤكدة ان "القاعة صغيرة وهناك اكثر من 20 برلمانيا مصابون بفيروس كورونا".

ويأتي طلب رئيس برلمان كوردستان في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة صحة الاقليم عن ارتفاع قياسي في نسبة الاصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1597 اصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اكثر من 20 برلمانيا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اكثر من 20 برلمانيا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).