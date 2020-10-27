ديالى تصدر اول تقرير رسمي عن خسائر النخيل في المدن الحدودية

2020/10/27 | 22:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن مضمون اول تقرير رسمي عن خسائر النخيل في المدن الحدودية شرق المحافظة على مدار 40 سنة.

وقال مدير ناحية قزانية(98كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “خسائر النخيل على مدار 40 سنة في مديني قزانية ومندلي الحدودتين شرق ديالى بلغ نحو 5 الاف دونم بسبب الحروب والجفاف والافات الزراعية لافتا الى ان اغلب البساتين المدمرة هي من الاصناف النادرة على مستوى البلاد”.

واضاف ان “الاعلان عن خسائر النخيل في المدن الحدودية على مدار 40 سنة يمثل اول تقرير رسمي وجاء بعد توثيق للمساحات المدمرة مؤكدا وجود مبادرات لاحياءها من قبل بعض المزارعين خاصة الحفاظ على الاصناف النادرة والتي كانت الاكثر تضررا في مواسم الجفاف والحروب السابقة والتي يصل عددها الى اكثر من 20 صنف”.

وتشتهر بساتين المدن الحدودية في ديالى بانتشار الاصناف النادرة للتمور ومنها القرنفل الاسود الذي تصل سعر الفسيلة الواحدة الان الى اكثر من 700 الف دينار”.،انتهى 25 ف

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