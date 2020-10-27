من بينها جديدة.. الكشف عن عدد الأحزاب المسجلة في العراق

2020/10/27 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الثلاثاء، عن عدد الأحزاب

المسجلة بينها أحزاب جديدة، فيما أكد

التمسك بالموعد المحدد لإجراء

الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

وقال عبد الحسين الهنداوي، "نشيد ب

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