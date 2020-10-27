البرلمان يوافق على اضافة قانون سامراء عاصمة للثقافة الاسلامية على جدول اعماله

2020/10/27 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على اضافة

فقرة قانون سامراء عاصمة العراق

للثقافة الاسلامية على جدول اعماله.

وقال مصدر برلماني في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "مجلس النواب صوت خلال

جلسته التي عقدت اليوم با

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