2020/10/27 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز النصر على الأهلي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2019-2020)، ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في المباراة النهائية.



وافتتح عمر السومة نجم هجوم الأهلي التسجيل في الدقيقة 19، وأدرك بيتروس التعادل للنصر في الدقيقة 45، فيما أضاف جونزالو مارتينيز هدفا ثانيا في الدقيقة 85.



وكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء ناري بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكالة الصحافة المستقلة.

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