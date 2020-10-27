الرئاسة الجزائرية تعلن دخول رئيس الجمهورية إلى المستشفى

2020/10/27 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

ولم توضح الرئاسة سبب دخول تبون المستشفى.

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