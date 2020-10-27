عمليات سامراء تعلن نجاح خطتها لزيارة الإمام العسكري “ع”

2020/10/27 | 22:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، الثلاثاء، تحقيق نجاح نوعي في خطة زيارة الإمام الحسن العسكري “ع”.

وقال الدراجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة الحشد وبقية الاجهزة الامنية في سامراء، وتابعته /المعلومة/، انه “للمرة الاولى نشهد توافد خمسة ملايين زائر من العراقيين فقط لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام”، مشيرا الى ان “هذا العام شهد اشراك اهالي سامراء المقدسة في الخطط الخدمية وغيرها حيث لم تشهد المدينة أي قطوعات في الشوارع”.

واضاف الدراجي، ان “ما شهدناه خلال الزيارة المليونية يعتبر نجاحا نوعيا متميزا وهو اعلى ما يمكن تحقيقه على مستوى التنسيق والتعاون الامني والخدمي والصحي”، مشيدا بدور “ الحشد الشعبي على المستوى الامني والخدمي وجوانب النقل والطبابة والدعم اللوجستي”.



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