العراق يستعد لإستقبال أولى الحالات الماطرة وموعد مفاجئ

2020/10/27 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى استعداد العراق لاستقبال أولى الحالات الماطرة.

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