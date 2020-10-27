رئيس وإدارة برشلونة تعلن استقالتها

2020/10/27 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدم رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وكامل أعضاء إدارة النادي الإستقالة من مناصبهم.

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