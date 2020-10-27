2020/10/27 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – قدّم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، الذي يشغله منذ 6 سنوات.



وجاءت استقالة بارتوميو من منصبه استجابة لحملة سحب الثقة من الإدارة التي أطلقها عدد كبير من أعضاء برشلونة.



ودعا بارتوميو لاجتماع استثنائي، بعدما أكد مجلس إقليم كتالونيا عدم وجود معوقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس برشلونة يستقيل من منصبه وكالة الصحافة المستقلة.

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