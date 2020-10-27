2020/10/27 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: أمام الإقليم فرصة ليصبح سلة غذاء العراق اربيل – فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، السفير البولندي لدى العراق مارجن كوبياك.وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات بولندا مع العراق وإقليم كوردستان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السفير البولندي ابدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم […]

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