2020/10/27 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجيح إختيار السنهوري لقيادة حزب البعث بيروت – وجدان شبارو توقعت اوساط سياسية في لبنان ان يتم اختيار امين عام حزب البعث في السودان علي الريح السنهوري، لقيادة حزب البعث المحظور في العراق، خلفا لعزة ابراهيم الدوري الذي توفي الاثنين الماضي عن 78 عاما من العمر.وكان السنهوري قد اقام مدة طويلة في بغداد […]

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