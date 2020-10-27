2020/10/27 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مروّج ينتحل صفة ضابط بالبصرة بغداد – الزمان اعلنت هيئة النزاهة العامة عن تنفيذ عمليات ضبط حالات تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر البصرة، فيما كشفت عن ضبطها منتحل صفة ضابط في إحداها.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل الى […]

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