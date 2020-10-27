وزير البيشمركة يدعو التحالف للضغط على بغداد لوقف التعريب

2020/10/27 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، ان الحوارات مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لتشكيل المراكز المشتركة مع الجيش خطت خطوات جيدة نحو الامام.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء 27/10/2020، نائب القنصل العام الالماني في اربيل سفين كرواسبي.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الاركان وعدد من الضباط الرفيعين في وزارة البيشمركة، تم بحث خطوات تأسيس مراكز التنسيق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية.

وقال وزير البيشمركة ان التوصل الى اتفاق مع الجيش وصل الى أفق مشرق، مشيرا الى انه من المقرر ان يتم اواخر الشهر الجاري تأسيس مركز تنسيق بين اربيل وبغداد، وسيتم بعدها وعلى مراحل تأسيس مراكز تنسيق بينهما في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم.

وثمن وزير البيشمركة دور التحالف الدولي وخاصة المانيا في توصل وزارة البيشمركة والدفاع الى الاتفاق، داعيا التحالف الى ممارسة الضغط على الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بسياسة التعريب في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم والتي تتعارض مع الاسس الرئيسة لحقوق الانسان والسلم الاجتماعي.

من جانبه اعرف نائب القنصل الالماني عن سعادته بالتقارب بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع، مشددا على اهمية التنسيق بين الجانبين لتحقيق الامن في المنطقة والقضاء على الارهابيين.

هذا واكد الجانبان على استمرار مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة، والذي تلعب المانيا وعبر مستشاريها دورا مهما فيه، حيث اكد وزير البيشمركة اتخاذ خطوات جيدة على هذا الصعيد، مشددا على الحاجة الى الاصدقاء للوصول الى الهدف النهائي، وتأسيس جيش وطني مستقل.

PUKmedia / ترجمة ‌

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