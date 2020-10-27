استقالة رئيس برشلونة وكامل الإدارة

2020/10/27 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، باستقالة رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوزيب ماريا بارتوميو، مع جميع أعضاء الإدارة، بسبب استمرار النتائج المخیبة للنادي.

وكتب مراسل قناة "بي إن سبورتس" في إسبانيا، في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، جاء فيها: "استقالة رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وكامل الإدارة".

🚨🚨🚨🚨🚨 استقالة رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وكامل الإدارة

— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) October 27, 2020

وفي وقت سابق من الیوم، دعا بارتومیو لاجتماع استثنائي، بعدما أكد مجلس إقلیم كتالونیا عدم وجود معقوقات قضائیة أو صحیة لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

وتأتي استقالة بارتومیو من رئاسة النادي، في ضوء التوتر واستمرار النتائج المخیبة لنادي برشلونة، لا سیما الھزیمة الأخیرة في الكلاسیكو أمام ریال مدرید بثلاثة أھداف لھدف.

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