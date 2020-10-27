2020/10/27 | 22:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهمين قاما برمي دورية للشرطة في أحد أحياء المدينة بسلاحهم الشخصي بعد تنفيذها أمر قضائي،ما أسفر عن مقتل عنصر في الاستخبارات وجرح خمسة اخرين اثنين منهم ضباط ومواطن ، فيما تم تحرير رهائن من المعتقل بعد اقتحام منزل الجيران.

وقال مصدر أمني في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء .. اعتقال متهمين قاما بقتل منتسب امني وجرح خمسة آخرين وتحرير الرهائن) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء .. اعتقال متهمين قاما بقتل منتسب امني وجرح خمسة آخرين وتحرير الرهائن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).