2020/10/27 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ رسام الكاريكاتير الموريتاني الساخر خالد ولد مولاي إدريس، بفسخ منظمة فرنسية عقدها معه، بعد نشره رسوما ساخرة من الرئيس مانويل ماكرون، ردا على دفاع الأخير عن الرسومات المسيئة للنبي محمد.

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