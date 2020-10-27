2020/10/27 | 22:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع القلق بشأن الإمدادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..مكاسب النفط تتجاوز 2.5% عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..مكاسب النفط تتجاوز 2.5% عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).