الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض

2020/10/27 | 22:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالوقت الراهن.وقال رافائيل جروسي، إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أكدوا بدء …

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