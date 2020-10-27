خمسة انتصارات وعشرون هدفاً واربع ركلات جزاء في الجولة الاولى من ممتاز الكرة

2020/10/27 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اختتمت مساء اليوم الثلاثاء ، الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز لموسم 2020-2021 ، وذلك بحضور مباراة الإيجابي في مباراة فريق القاسم ونفط ميسان بالتعادل بثلاثة أهداف ، وتحسب التعادل السلبي حاضراً في مباراة زاخو والكرخ.

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