نائب عن ديالى يدعو لتقييم عاجل لملف امن المحافظة بعد مجزرة

2020/10/27 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، الثلاثاء، الى تقييم عاجل لملف امن المحافظة بعد مجزرة "الخيلانية".وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجزرة الخيلانية قرب قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) تمثل خطراً وخرقاً فاضحاً لامن ثاني اكبر مدن ديالى ما اسفر عن مقتل واصابة 7 مدنيين ابرياء بينهم احد شيوخ عشيرة بني كعب في ديالى".واضاف، ان "ديالى بحاجة الى تقييم امني عاجل وتدخل من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل ان تؤدي مجازر داعش الى تداعيات لايحمد عقباها خاصة وان نزيف الدماء في المحافظة مستمر منذ اشهر وهناك العشرات من الضحايا سقطوا بسبب هجمات وعبوات المتطرفين".واشار التميمي الى ان "ديالى بحاجة الى ان يعقد اجتماع الامن الوطني في بعقوبة لتدارس ملفها بشكل تفصيلي لكثرة التحديات واتخاذ قرارات تعيد الاستقرار وتحمي السلم الاهلي وتنهي ملف خلايا داعش النائمة الذي يتسبب بين فترة واخرى بمجزرة وحشية بحق الابرياء".

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