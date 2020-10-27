البرلمان يصوت على اربعة قوانين ابرزها تعديل قانون كلية الشرطة

2020/10/27 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة النائب ‏الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ‏الكعبي ‏ ‏اليوم ‏الثلاثاء ‏‏27/10/‏‏2020‏، ‏ ، ‏على اربعة قوانين وينهي قراءة ومناقشة احد عشر قانون.

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